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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Мелодрама 2017

Рейтинг сериалов в жанре мелодрама 2017 года

Корейская одиссея
1 Корейская одиссея
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, Корея
8.6
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Я не робот
2 Я не робот
драма, мелодрама, фантастика 2017, Корея
8.5
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Прорвёмся
3 Прорвёмся
драма, мелодрама 2017, Корея
8.3
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Большой рот
4 Большой рот
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, США
7.8
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Династия
5 Династия
драма, семейный, мелодрама 2017, США
6.6
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Жирным шрифтом
6 Жирным шрифтом
драма, мелодрама 2017, США
6.3
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Черно-белая любовь
7 Черно-белая любовь
драма, криминал, мелодрама 2017, Турция
5.8
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С прицепом
8 С прицепом
драма, комедия, мелодрама 2017, США
5.4
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