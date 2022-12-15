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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Мелодрама 2016

Рейтинг сериалов в жанре мелодрама 2016 года

Безрассудно влюбленные
1 Безрассудно влюбленные
драма, мелодрама 2016, Корея
8.8
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Сыр в мышеловке
2 Сыр в мышеловке
драма, комедия, мелодрама 2016, Корея
8.8
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Фея тяжелой атлетики
3 Фея тяжелой атлетики
драма, мелодрама, спорт 2016, Корея
8.7
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Параллельные миры
4 Параллельные миры
драма, мелодрама, триллер 2016, Корея
8.6
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Любовь в лунном свете
5 Любовь в лунном свете
комедия, мелодрама, исторический 2016, Корея
8.4
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Отряд Хваран
6 Отряд Хваран
драма, мелодрама, исторический 2016, Корея
8.2
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Это мы
7 Это мы
драма, комедия, мелодрама 2016, США
8.0
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Легенда синего моря
8 Легенда синего моря
комедия, фэнтези, мелодрама 2016, Корея
8.0
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Гоблин
9 Гоблин
драма, фэнтези, мелодрама 2016, Корея
8.0
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Потомки солнца
10 Потомки солнца
драма, мелодрама 2016, Корея
7.3
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Развод
11 Развод
драма, комедия, мелодрама 2016, США
6.9
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Война и мир
12 Война и мир
драма, мелодрама, исторический 2016, Великобритания
6.5
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