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Скоро в прокате "Щелкунчик и волшебная флейта"
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Корея
Фэнтези
Рейтинг корейских сериалов в жанре фэнтези
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Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
Корейская одиссея
комедия, фэнтези, мелодрама
2017, Корея
8.6
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2
Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё
фэнтези, мелодрама, исторический
2016, Корея
8.4
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3
Легенда синего моря
комедия, фэнтези, мелодрама
2016, Корея
8.0
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4
Гоблин
драма, фэнтези, мелодрама
2016, Корея
8.0
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5
Пиноккио
семейный, фэнтези, мелодрама
2014, Корея
7.9
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6
Отель «Дель Луна»
драма, фэнтези, мелодрама
2019, Корея
7.0
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