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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Корея Фэнтези

Рейтинг корейских сериалов в жанре фэнтези

Корейская одиссея
1 Корейская одиссея
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, Корея
8.6
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Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё
2 Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё
фэнтези, мелодрама, исторический 2016, Корея
8.4
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Легенда синего моря
3 Легенда синего моря
комедия, фэнтези, мелодрама 2016, Корея
8.0
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Гоблин
4 Гоблин
драма, фэнтези, мелодрама 2016, Корея
8.0
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Пиноккио
5 Пиноккио
семейный, фэнтези, мелодрама 2014, Корея
7.9
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Отель «Дель Луна»
6 Отель «Дель Луна»
драма, фэнтези, мелодрама 2019, Корея
7.0
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