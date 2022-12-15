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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Корея Драма

Рейтинг корейских сериалов в жанре драма

Итэвон Класс
1 Итэвон Класс
драма, мелодрама 2020, Корея
9.3
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Безрассудно влюбленные
2 Безрассудно влюбленные
драма, мелодрама 2016, Корея
8.8
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Сыр в мышеловке
3 Сыр в мышеловке
драма, комедия, мелодрама 2016, Корея
8.8
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Фея тяжелой атлетики
4 Фея тяжелой атлетики
драма, мелодрама, спорт 2016, Корея
8.7
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Параллельные миры
5 Параллельные миры
драма, мелодрама, триллер 2016, Корея
8.6
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Радио «Романтика»
6 Радио «Романтика»
драма, мелодрама 2018, Корея
8.5
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Я не робот
7 Я не робот
драма, мелодрама, фантастика 2017, Корея
8.5
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Прорвёмся
8 Прорвёмся
драма, мелодрама 2017, Корея
8.3
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Отряд Хваран
9 Отряд Хваран
драма, мелодрама, исторический 2016, Корея
8.2
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Школа 2017
10 Школа 2017
драма, детектив 2017, Корея
8.0
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Гоблин
11 Гоблин
драма, фэнтези, мелодрама 2016, Корея
8.0
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Великий соблазнитель
12 Великий соблазнитель
драма, мелодрама 2018, Корея
7.7
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К-2 Телохранитель
13 К-2 Телохранитель
драма, боевик 2016, Корея
7.7
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Она была красоткой
14 Она была красоткой
драма, комедия, мелодрама 2015, Корея
7.7
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Императрица Ки
15 Императрица Ки
драма, мелодрама, исторический 2013, Корея
7.7
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Потомки солнца
16 Потомки солнца
драма, мелодрама 2016, Корея
7.3
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Бездна
17 Бездна
драма, мелодрама 2019, Корея
6.7
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