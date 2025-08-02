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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Южная Корея 2024

Рейтинг южнокорейских сериалов 2024 года

Набранный Вами номер
1 Набранный Вами номер
драма, мелодрама, триллер 2024, Южная Корея
9.8
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Поднятие уровня в одиночку
2 Поднятие уровня в одиночку
аниме , фэнтези 2024, Япония/Южная Корея
9.8
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Сын маминой подруги
3 Сын маминой подруги
комедия, мелодрама 2024, Южная Корея
8.7
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