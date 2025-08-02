Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову

AMC прощаются с Дэрилом, но не отпускают до конца? Что известно о последнем четвертом сезоне «Ходячих мертвецов»

Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе

4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех

«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог

Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»

Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма

Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет

Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)