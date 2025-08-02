Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Япония Фэнтези

Рейтинг японских сериалов в жанре фэнтези

О моем перерождении в слизь
1 О моем перерождении в слизь
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2018, Япония
9.9
Оцените
Поднятие уровня в одиночку
2 Поднятие уровня в одиночку
аниме , фэнтези 2024, Япония/Южная Корея
9.8
Оцените
Гачиакута
3 Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези 2025, Япония
9.2
Оцените
Агент паранойи
4 Агент паранойи
драма, аниме , фэнтези, ужасы 2004, Япония
8.9
Оцените
Атака титанов
5 Атака титанов
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2013, Япония
8.8
Оцените
Повелитель тьмы на подработке!
6 Повелитель тьмы на подработке!
комедия, боевик, аниме , фэнтези 2013, Япония
8.8
Оцените
Берсерк
7 Берсерк
аниме , фэнтези, ужасы 1997, Япония
8.8
Оцените
Стальной алхимик: Братство
8 Стальной алхимик: Братство
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2009, Япония
8.5
Оцените
Пожиратель Богов
9 Пожиратель Богов
боевик, аниме , фэнтези, фантастика 2015, Япония
7.9
Оцените
Истребитель демонов
10 Истребитель демонов
драма, боевик, аниме , фэнтези 2019, Япония
7.9
Оцените
Агрессивная Рэцуко
11 Агрессивная Рэцуко
комедия, аниме , фэнтези, мюзикл 2018, Япония
7.8
Оцените
Леди Баг и Супер-кот
12 Леди Баг и Супер-кот
комедия, боевик, фэнтези 2015, Франция/Южная Корея/Япония/США
7.6
Оцените
Парад смерти
13 Парад смерти
аниме , фэнтези, ужасы 2015, Япония
7.6
Оцените
Врата Штейна
14 Врата Штейна
драма, аниме , фэнтези, фантастика 2011, Япония
7.5
Оцените
Гуррен-Лаганн
15 Гуррен-Лаганн
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2007, Япония
7.5
Оцените
Дюрарара!!
16 Дюрарара!!
драма, боевик, аниме , фэнтези 2010, Япония
7.2
Оцените
Этот замечательный мир!
17 Этот замечательный мир!
комедия, аниме , фэнтези 2016, Япония
7.2
Оцените
Внук мудреца
18 Внук мудреца
боевик, аниме , фэнтези 2019, Япония
7.1
Оцените
Убить или быть убитым
19 Убить или быть убитым
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2013, Япония
7.0
Оцените
Восхождение героя щита
20 Восхождение героя щита
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2019, Япония
6.8
Оцените
Повелитель
21 Повелитель
боевик, аниме , фэнтези 2015, Япония
6.7
Оцените
Берсерк
22 Берсерк
драма, боевик, аниме , фэнтези 2016, Япония
5.8
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Лучшие сериалы 2024 года Лучшие сериалы 2023 года Лучшие сериалы 2022 года Лучшие сериалы 2021 года
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
123
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Девушка Миллера 21 августа 2025
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Мистика, декорации и Калужская глушь: сериал «Хутор» ворвался в ТОП-1 «Premier», но снимали его не там, где вы подумали
Кологривый, Цыганов и 288 человек в массовке: Учитель снимает в Петербурге фильм о Шостаковиче
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше