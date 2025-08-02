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Рейтинг японских сериалов в жанре фэнтези
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1
О моем перерождении в слизь
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2018, Япония
9.9
Оцените
2
Поднятие уровня в одиночку
аниме , фэнтези
2024, Япония/Южная Корея
9.8
Оцените
3
Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези
2025, Япония
9.2
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4
Агент паранойи
драма, аниме , фэнтези, ужасы
2004, Япония
8.9
Оцените
5
Атака титанов
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2013, Япония
8.8
Оцените
6
Повелитель тьмы на подработке!
комедия, боевик, аниме , фэнтези
2013, Япония
8.8
Оцените
7
Берсерк
аниме , фэнтези, ужасы
1997, Япония
8.8
Оцените
8
Стальной алхимик: Братство
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2009, Япония
8.5
Оцените
9
Пожиратель Богов
боевик, аниме , фэнтези, фантастика
2015, Япония
7.9
Оцените
10
Истребитель демонов
драма, боевик, аниме , фэнтези
2019, Япония
7.9
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11
Агрессивная Рэцуко
комедия, аниме , фэнтези, мюзикл
2018, Япония
7.8
Оцените
12
Леди Баг и Супер-кот
комедия, боевик, фэнтези
2015, Франция/Южная Корея/Япония/США
7.6
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13
Парад смерти
аниме , фэнтези, ужасы
2015, Япония
7.6
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14
Врата Штейна
драма, аниме , фэнтези, фантастика
2011, Япония
7.5
Оцените
15
Гуррен-Лаганн
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2007, Япония
7.5
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16
Дюрарара!!
драма, боевик, аниме , фэнтези
2010, Япония
7.2
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17
Этот замечательный мир!
комедия, аниме , фэнтези
2016, Япония
7.2
Оцените
18
Внук мудреца
боевик, аниме , фэнтези
2019, Япония
7.1
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19
Убить или быть убитым
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2013, Япония
7.0
Оцените
20
Восхождение героя щита
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2019, Япония
6.8
Оцените
21
Повелитель
боевик, аниме , фэнтези
2015, Япония
6.7
Оцените
22
Берсерк
драма, боевик, аниме , фэнтези
2016, Япония
5.8
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