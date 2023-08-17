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Рейтинг сериалов
Япония
Драма
2012
Рейтинг японских сериалов в жанре драма 2012 года
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
Скажи: «Я люблю тебя»
драма, аниме , мелодрама
2012, Япония
7.2
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