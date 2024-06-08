«Это очень грустно»: правила питания, которых придерживаются фигуристки Тутберидзе

Он предрек пандемию: мальчик из Индии сделал новое предсказание, от которого мурашки по коже

«Иван Васильевич» рядом не стоял: не поверите, какую комедию считали самой лучшей в СССР

«Как такое можно есть?»: эти популярные русские блюда вызывают отвращение у иностранцев

Кожа и кости: развод с Гордоном не прошел бесследно для его бывшей жены

Тест Роршаха: насколько вы психически здоровы?

Вернутся к истокам: вот какому знаку в сентябре 2023 понадобится поддержка семьи

Горячая звезда «Уральских пельменей» устроила «игрища» в самолете с известным актером

Ни одной зарплаты не хватит: сколько тратит Басков на личный вагон в поезде

Как такое можно было снять? Грубейшие ляпы «Великолепного века», которые заметили самые внимательные

На жизнь не хватает: простые пенсионеры схватятся за голову, узнав сумму выплат звезды «Сватов»