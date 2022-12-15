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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Япония Комедия

Рейтинг японских сериалов в жанре комедия

Сатана на подработке!
1 Сатана на подработке!
комедия, боевик, аниме , фэнтези 2013, Япония
8.8
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Моб Психо 100
2 Моб Психо 100
комедия, боевик, аниме , ужасы 2016, Япония
8.1
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Моя геройская академия
3 Моя геройская академия
комедия, боевик, приключения, аниме 2016, Япония
8.0
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Агрессивная Рэцуко
4 Агрессивная Рэцуко
комедия, аниме , фэнтези, мюзикл 2018, Япония
7.8
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Самурай Чамплу
5 Самурай Чамплу
комедия, боевик, приключения, аниме 2004, Япония
7.3
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Да благословят боги сей расчудесный мир!
6 Да благословят боги сей расчудесный мир!
комедия, аниме , фэнтези 2016, Япония
7.0
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