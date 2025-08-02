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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Япония Аниме 2016

Рейтинг японских сериалов в жанре аниме 2016 года

Моя геройская академия
1 Моя геройская академия
комедия, боевик, приключения, аниме 2016, Япония
8.3
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Моб Психо 100
2 Моб Психо 100
комедия, боевик, аниме , ужасы 2016, Япония
8.1
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91 день
3 91 день
драма, аниме 2016, Япония
7.5
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Лимонные девочки
4 Лимонные девочки
аниме 2016, Япония
7.4
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Этот замечательный мир!
5 Этот замечательный мир!
комедия, аниме , фэнтези 2016, Япония
7.2
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Берсерк
6 Берсерк
драма, боевик, аниме , фэнтези 2016, Япония
5.8
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