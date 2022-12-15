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Рейтинг японских сериалов в жанре аниме

Сатана на подработке!
1 Сатана на подработке!
комедия, боевик, аниме , фэнтези 2013, Япония
8.8
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Атака титанов
2 Атака титанов
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2013, Япония
8.5
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Стальной алхимик: Братство
3 Стальной алхимик: Братство
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2009, Япония
8.5
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Вайолет Эвергарден
4 Вайолет Эвергарден
аниме 2018, Япония
8.3
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Моб Психо 100
5 Моб Психо 100
комедия, боевик, аниме , ужасы 2016, Япония
8.1
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Моя геройская академия
6 Моя геройская академия
комедия, боевик, приключения, аниме 2016, Япония
8.0
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Пожиратель Богов
7 Пожиратель Богов
боевик, аниме , фэнтези, фантастика 2015, Япония
7.9
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Паразит: Учение о жизни
8 Паразит: Учение о жизни
боевик, аниме , ужасы 2014, Япония
7.9
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Парад смерти
9 Парад смерти
аниме , фэнтези, ужасы 2015, Япония
7.8
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Агрессивная Рэцуко
10 Агрессивная Рэцуко
комедия, аниме , фэнтези, мюзикл 2018, Япония
7.8
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Хроники Горизонта
11 Хроники Горизонта
боевик, приключения, аниме 2013, Япония
7.8
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Триган
12 Триган
боевик, приключения, аниме , криминал 1998, Япония
7.8
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Клинок, рассекающий демонов
13 Клинок, рассекающий демонов
драма, боевик, аниме , фэнтези 2019, Япония
7.5
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91 день
14 91 день
драма, аниме 2016, Япония
7.5
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Врата Штейна
15 Врата Штейна
драма, аниме , фэнтези, фантастика 2011, Япония
7.5
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Гуррен-Лаганн
16 Гуррен-Лаганн
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2007, Япония
7.5
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Дорохэдоро
17 Дорохэдоро
боевик, приключения, аниме , ужасы 2020, Япония
7.4
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Евангелион
18 Евангелион
драма, боевик, аниме , фантастика 1995, Япония
7.4
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Нана
19 Нана
драма, аниме , мелодрама 2006, Япония
7.3
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Самурай Чамплу
20 Самурай Чамплу
комедия, боевик, приключения, аниме 2004, Япония
7.3
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Дюрарара!!
21 Дюрарара!!
драма, боевик, аниме , фэнтези 2010, Япония
7.2
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Восхождение героя щита
22 Восхождение героя щита
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2019, Япония
7.0
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Госпожа Кагуя: В любви как на войне
23 Госпожа Кагуя: В любви как на войне
аниме , мелодрама 2019, Япония
7.0
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Да благословят боги сей расчудесный мир!
24 Да благословят боги сей расчудесный мир!
комедия, аниме , фэнтези 2016, Япония
7.0
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Убить или быть убитым
25 Убить или быть убитым
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2013, Япония
7.0
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Эрго Прокси
26 Эрго Прокси
аниме , криминал, фантастика, детектив 2006, Япония
6.8
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Повелитель
27 Повелитель
боевик, аниме , фэнтези 2015, Япония
6.1
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