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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Япония 2024

Рейтинг японских сериалов 2024 года

Дандадан
1 Дандадан
аниме 2024, Япония
10
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Голубая шкатулка
2 Голубая шкатулка
комедия, аниме , спорт 2024, Япония
9.9
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Поднятие уровня в одиночку
3 Поднятие уровня в одиночку
аниме , фэнтези 2024, Япония/Южная Корея
9.8
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Ветролом
4 Ветролом
боевик, аниме 2024, Япония
9.6
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Хвост Феи: 100-летний квест
5 Хвост Феи: 100-летний квест
аниме 2024, Япония
8.9
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