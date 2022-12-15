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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Ужасы 2018

Рейтинг сериалов в жанре ужасы 2018 года

Касл-Рок
1 Касл-Рок
драма, ужасы, триллер 2018, США
6.6
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Легкий как перышко
2 Легкий как перышко
драма, ужасы, триллер 2018, США
6.3
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Паранормальный Веллингтон
3 Паранормальный Веллингтон
комедия, криминал, ужасы 2018, Новая Зеландия
6.2
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Судная ночь
4 Судная ночь
боевик, ужасы, триллер 2018, США
5.4
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Призраки дома на холме
5 Призраки дома на холме
драма, ужасы, триллер 2018, США
5.3
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