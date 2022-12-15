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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Ужасы 2014

Рейтинг сериалов в жанре ужасы 2014 года

Паразит: Учение о жизни
1 Паразит: Учение о жизни
боевик, аниме , ужасы 2014, Япония
7.9
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Штамм
2 Штамм
драма, ужасы, триллер 2014, США
7.7
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Константин
3 Константин
драма, боевик, ужасы 2014, США
7.5
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Нация Z
4 Нация Z
боевик, ужасы, фантастика 2014, США
7.3
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Ребенок Розмари
5 Ребенок Розмари
драма, ужасы, триллер 2014, США
7.1
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