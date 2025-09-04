Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Исторический 2025

Рейтинг сериалов в жанре исторический 2025 года

Вождь войны
1 Вождь войны
драма, исторический 2025, США
9.6
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Лучшие сериалы 2024 года Лучшие сериалы 2023 года Лучшие сериалы 2022 года Лучшие сериалы 2021 года
Самые ожидаемые фильмы
848
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
523
Чебурашка 2 1 января 2026
114
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
94
Всеведущий читатель 4 сентября 2025
90
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.4
Июньская полынь
8.9
Зеленая миля
8.8
Дикий робот
8.8
Начало
8.7
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Просто взять и включить сериал нельзя: рассказываем, как смотреть «Клуб Винкс» так, чтобы ничего не упустить
Многие зрители не поняли этот момент в сериале «Древние»: зачем Элайджа умер вместе с Клаусом, если мог жить дальше
Смотрели комедии Гайдая до самых титров? Тогда вспомните последние фразы хитов великого режиссера (тест)
По самому скандальному ужастику в истории сняли документалку — и она оказалась еще отвратительнее (хотя казалось, что хуже — некуда)
«Стыдная комедия про рыжую ведьму»: современные зрители уже не боготворят «Великолепный век» — проблем слишком много, чтоб закрывать глаза
Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину)
Слабонервным противопоказано: хоррор «Долгая прогулка» по Кингу не зря ждали 46 лет — пульс зрителей на сеансах бьет рекорды (видео)
Де Армас и Суини раздеваются, Джуд Лоу — полный мерзавец: эта «тропическая» драма снята по реальным событиям, но поверить в них невозможно
«Беременна в 12» и заокеанский «Хрустальный»: 3 роскошных триллера из экзотических стран — каждого мини-сериала хватит ровно на вечер
«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет
Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше