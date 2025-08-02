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Рейтинг сериалов в жанре исторический 2024 года

Сегун
1 Сегун
драма, приключения, исторический 2024, США
9.8
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Плевако
2 Плевако
драма, исторический 2024, Россия
8.5
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