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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Исторический 2016

Рейтинг сериалов в жанре исторический 2016 года

Корона
1 Корона
драма, исторический 2016, США
8.7
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Любовь в лунном свете
2 Любовь в лунном свете
комедия, мелодрама, исторический 2016, Корея
8.4
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Отряд Хваран
3 Отряд Хваран
драма, мелодрама, исторический 2016, Корея
8.2
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Великолепные Медичи
4 Великолепные Медичи
драма, детектив, исторический 2016, Италия
7.9
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Молодой папа
5 Молодой папа
драма, исторический 2016, Италия
7.8
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Война и мир
6 Война и мир
драма, мелодрама, исторический 2016, Великобритания
6.5
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