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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Исторический 2013

Рейтинг сериалов в жанре исторический 2013 года

Острые козырьки
1 Острые козырьки
драма, криминал, исторический 2013, Великобритания
8.9
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Романовы
2 Романовы
исторический, документальный 2013, Россия
8.7
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Викинги
3 Викинги
драма, боевик, исторический 2013, Канада
8.2
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Императрица Ки
4 Императрица Ки
драма, мелодрама, исторический 2013, Корея
7.7
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Царство
5 Царство
драма, мелодрама, исторический 2013, США
7.6
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