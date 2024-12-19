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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Великобритания Триллер

Рейтинг британских сериалов в жанре триллер

По долгу службы
1 По долгу службы
драма, криминал, триллер 2012, Великобритания
8.8
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Лютер
2 Лютер
драма, криминал, триллер 2010, Великобритания
8.6
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Внутри девятого номера
3 Внутри девятого номера
комедия, триллер, мистика 2014, Великобритания
8.4
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Туннель
4 Туннель
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания/Франция
8.4
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Телохранитель министра
5 Телохранитель министра
драма, криминал, триллер 2018, Великобритания
8.3
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Банды Лондона
6 Банды Лондона
драма, криминал, триллер 2020, Великобритания
8.2
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Захват
7 Захват
триллер 2019, Великобритания
8.2
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МакМафия
8 МакМафия
драма, криминал, триллер 2018, Великобритания
8.1
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Табу
9 Табу
драма, триллер, детектив 2017, Великобритания
8.0
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Крах
10 Крах
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания
8.0
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Утопия
11 Утопия
драма, фантастика, триллер 2013, Великобритания
8.0
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Стальная звезда
12 Стальная звезда
драма, криминал, триллер 2017, Великобритания
7.5
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Дублинские убийства
13 Дублинские убийства
драма, криминал, триллер 2019, Великобритания
7.1
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Смотрите за 1
Фортитьюд
14 Фортитьюд
драма, фантастика, триллер 2015, Великобритания
7.1
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Лжец
15 Лжец
драма, криминал, триллер 2017, Великобритания
6.7
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МатьОтецСын
16 МатьОтецСын
драма, триллер 2019, Великобритания
6.7
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Люди
17 Люди
драма, фантастика, триллер 2015, Великобритания/США/Швеция
6.7
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Поцелуй меня первым
18 Поцелуй меня первым
драма, триллер 2018, Великобритания
6.7
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Граница тени
19 Граница тени
драма, криминал, триллер 2011, Великобритания
5.8
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