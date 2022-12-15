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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Великобритания Фантастика

Рейтинг британских сериалов в жанре фантастика

Доктор Кто
1 Доктор Кто
приключения, фантастика 1963, Великобритания
9.0
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Выжившие
2 Выжившие
драма, фантастика 2008, Великобритания
8.6
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Жизнь на Марсе
3 Жизнь на Марсе
драма, криминал, фантастика 2006, Великобритания
8.2
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Доктор Кто
4 Доктор Кто
драма, приключения, фантастика 2005, Великобритания
8.1
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Утопия
5 Утопия
драма, фантастика, триллер 2013, Великобритания
8.0
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Отбросы
6 Отбросы
драма, комедия, фантастика 2009, Великобритания
7.6
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Ты, я и конец света
7 Ты, я и конец света
драма, комедия, фантастика 2015, Великобритания/США
7.3
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Фортитьюд
8 Фортитьюд
драма, фантастика, триллер 2015, Великобритания
7.1
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Люди
9 Люди
драма, фантастика, триллер 2015, Великобритания/США/Швеция
6.7
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Программисты
10 Программисты
драма, фантастика, детектив 2020, США/Великобритания
6.6
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