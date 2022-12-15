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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Великобритания 2013

Рейтинг британских сериалов 2013 года

Острые козырьки
1 Острые козырьки
драма, криминал, исторический 2013, Великобритания
8.9
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Молодой Морс
2 Молодой Морс
драма, криминал, детектив 2013, Великобритания
8.6
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Убийство на пляже
3 Убийство на пляже
драма, криминал, детектив 2013, Великобритания
8.6
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Туннель
4 Туннель
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания/Франция
8.4
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Крах
5 Крах
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания
8.0
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Утопия
6 Утопия
драма, фантастика, триллер 2013, Великобритания
8.0
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Грешники
7 Грешники
комедия 2013, Великобритания
7.9
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Во плоти
8 Во плоти
драма, ужасы, мистика 2013, Великобритания
6.9
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Ирландцы в Лондоне
9 Ирландцы в Лондоне
комедия 2013, Великобритания
6.8
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