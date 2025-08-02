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Рейтинг немецких сериалов в жанре криминал

Комиссар Рекс
1 Комиссар Рекс
боевик, криминал, детектив 1994, Австрия/Германия
9.0
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Вавилон-Берлин
2 Вавилон-Берлин
драма, криминал, триллер 2017, Германия
7.9
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Не пытайтесь это повторить
3 Не пытайтесь это повторить
драма, комедия, криминал 2019, Германия
7.7
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