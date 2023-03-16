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Рейтинг французских сериалов в жанре драма 2013 года

Туннель
1 Туннель
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания/Франция
8.4
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Пересекая черту
2 Пересекая черту
драма, боевик, криминал 2013, Франция
7.5
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