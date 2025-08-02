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Фэнтези
2022
Рейтинг сериалов в жанре фэнтези 2022 года
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
Предпоследняя инстанция
комедия, фэнтези
2022, Россия
9.4
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2
Уэнсдэй
комедия, детектив, фэнтези
2022, США
8.9
Оцените
3
Дом дракона
драма, боевик, фэнтези
2022, США
6.0
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