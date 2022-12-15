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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Фэнтези 2019

Рейтинг сериалов в жанре фэнтези 2019 года

Ведьмак
1 Ведьмак
драма, боевик, фэнтези 2019, США
8.2
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Карнивал Роу
2 Карнивал Роу
драма, фэнтези, ужасы 2019, США
8.2
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Благие знамения
3 Благие знамения
комедия, боевик, фэнтези 2019, США
8.1
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Клинок, рассекающий демонов
4 Клинок, рассекающий демонов
драма, боевик, аниме , фэнтези 2019, Япония
7.5
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Бесконечный поезд
5 Бесконечный поезд
приключения, фэнтези, детектив, анимация 2019, США
7.3
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Восхождение героя щита
6 Восхождение героя щита
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2019, Япония
7.0
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Тайный орден
7 Тайный орден
драма, фэнтези, мистика 2019, США
6.9
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Отмена
8 Отмена
драма, комедия, фэнтези 2019, США
6.4
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Боишься ли ты темноты?
9 Боишься ли ты темноты?
фэнтези, ужасы 2019, США
5.7
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