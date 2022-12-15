Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Фэнтези 2017

Рейтинг сериалов в жанре фэнтези 2017 года

Корейская одиссея
1 Корейская одиссея
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, Корея
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Рапунцель: Новая история
2 Рапунцель: Новая история
приключения, детский, фэнтези 2017, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Большой рот
3 Большой рот
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, США
7.8
Оцените
Хэппи
4 Хэппи
драма, криминал, фэнтези 2017, США
7.7
Оцените
Смотреть онлайн
Кастлвания
5 Кастлвания
приключения, фэнтези, мистика 2017, США
6.4
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Лучшие сериалы 2021 года Лучшие сериалы 2020 года Лучшие сериалы 2019 года Лучшие сериалы 2018 года
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши