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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Фэнтези 2012

Рейтинг сериалов в жанре фэнтези 2012 года

Легенда о Корре
1 Легенда о Корре
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
8.2
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В надежде на спасение
2 В надежде на спасение
драма, фэнтези 2012, Канада
7.9
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Драконы и всадники Олуха
3 Драконы и всадники Олуха
приключения, семейный, фэнтези 2012, США
5.5
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