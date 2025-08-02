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Рейтинг сериалов в жанре драма 2025 года

Повелитель тайн
1 Повелитель тайн
драма, боевик, фэнтези, аниме 2025, Китай
10
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Рынок
2 Рынок
драма, триллер 2025, Турция
9.9
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Ландыши. Такая нежная любовь
3 Ландыши. Такая нежная любовь
драма, комедия, музыка 2025, Россия
9.8
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Хорошая американская семья
4 Хорошая американская семья
драма 2025, США
9.8
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Гангстерленд
5 Гангстерленд
драма, криминал 2025, США
9.8
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Дом Давида
6 Дом Давида
драма 2025, США
9.8
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Скрытые мотивы
7 Скрытые мотивы
драма, детектив 2025, Россия
9.6
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Мечта Эшрефа
8 Мечта Эшрефа
драма, мелодрама 2025, Турция
9.4
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Симон
9 Симон
драма, комедия 2025, Россия
7.2
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Наш гараж
10 Наш гараж
драма, комедия 2025, Россия
6.5
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