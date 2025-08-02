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Рейтинг сериалов в жанре драма 2024 года

Ночная сказка
1 Ночная сказка
драма, мелодрама 2024, Турция
9.9
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Большой потенциал
2 Большой потенциал
драма, криминал, детектив 2024, США
9.9
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Макстон-холл
3 Макстон-холл
драма, триллер 2024, Германия
9.9
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Набранный Вами номер
4 Набранный Вами номер
драма, мелодрама, триллер 2024, Южная Корея
9.8
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Сегун
5 Сегун
драма, приключения, исторический 2024, США
9.8
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Ни одной больше
6 Ни одной больше
драма 2024, Испания
9.8
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Пингвин
7 Пингвин
драма, криминал 2024, США
9.8
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Лейла
8 Лейла
драма, мелодрама 2024, Турция
9.6
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Дайте шоу
9 Дайте шоу
комедия, драма 2024, Россия
9.5
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Бахар. По имени Весна
10 Бахар. По имени Весна
драма 2024, Турция
9.5
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Ветреный холм
11 Ветреный холм
драма 2024, Турция
9.2
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Комбинация
12 Комбинация
драма, музыка, комедия 2024, Россия
9.2
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Первый класс
13 Первый класс
драма, комедия 2024, Россия
9.1
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Дюна: Пророчество
14 Дюна: Пророчество
драма, фантастика 2024, США
8.8
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Чистые
15 Чистые
триллер, драма 2024, Россия
8.8
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Клипот
16 Клипот
драма 2024, Россия
8.7
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Плевако
17 Плевако
драма, исторический 2024, Россия
8.5
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Лихие
18 Лихие
криминал, драма 2024, Россия
7.5
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Панчер
19 Панчер
спорт, драма 2024, Россия
7.0
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