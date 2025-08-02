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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Драма 2022

Рейтинг сериалов в жанре драма 2022 года

Король Талсы
1 Король Талсы
драма, криминал 2022, США
9.8
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Оффлайн
2 Оффлайн
триллер, детектив, драма 2022, Россия
9.8
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Клюквенный щербет
3 Клюквенный щербет
драма 2022, Турция
9.1
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Слабый герой
4 Слабый герой
драма, криминал 2022, Япония
9.0
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Кровавые цветы
5 Кровавые цветы
драма 2022, Турция
8.3
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Жизнь по вызову
6 Жизнь по вызову
драма 2022, Россия
8.1
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Зимородок
7 Зимородок
драма, мелодрама 2022, Турция
8.1
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Бедный олигарх
8 Бедный олигарх
комедия, драма 2022, Россия
7.3
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Дом дракона
9 Дом дракона
драма, боевик, фэнтези 2022, США
6.0
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