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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Драма 2020

Рейтинг сериалов в жанре драма 2020 года

Итэвон Класс
1 Итэвон Класс
драма, мелодрама 2020, Корея
9.3
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Незнакомка
2 Незнакомка
драма, криминал, триллер 2020, США
9.0
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911: Одинокая звезда
3 911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал 2020, США
8.9
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ФБР: Самые разыскиваемые преступники
4 ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал 2020, США
8.6
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НольНольНоль
5 НольНольНоль
драма, криминал, триллер 2020, Италия/Мексика
8.4
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Звездный путь: Пикар
6 Звездный путь: Пикар
драма, боевик, фантастика 2020, США
8.3
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Банды Лондона
7 Банды Лондона
драма, криминал, триллер 2020, Великобритания
8.2
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Рагнарёк
8 Рагнарёк
драма, боевик, триллер 2020, Норвегия/Дания
7.8
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Чужак
9 Чужак
драма, криминал, ужасы 2020, США
7.8
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Перри Мейсон
10 Перри Мейсон
драма, криминал, детектив 2020, США
7.8
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Ключи Локков
11 Ключи Локков
драма, фэнтези, детектив 2020, США
7.7
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В ночь
12 В ночь
драма, фантастика, триллер 2020, США
7.7
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Защищая Джейкоба
13 Защищая Джейкоба
драма, триллер 2020, США
7.7
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Дракула
14 Дракула
драма, ужасы 2020, Великобритания
7.7
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Я никогда не…
15 Я никогда не…
драма, комедия 2020, США
7.6
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Мне это не нравится
16 Мне это не нравится
драма, мелодрама, мистика 2020, США
7.6
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Нормальные люди
17 Нормальные люди
драма, мелодрама 2020, Ирландия
7.5
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И повсюду тлеют пожары
18 И повсюду тлеют пожары
драма, семейный 2020, США
7.5
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Неортодоксальная
19 Неортодоксальная
драма 2020, США
7.3
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Домой засветло
20 Домой засветло
драма, детектив 2020, США
7.2
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Голливуд
21 Голливуд
драма 2020, США
7.1
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Охотники
22 Охотники
драма 2020, США
7.1
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Последний танец
23 Последний танец
драма, спорт 2020, США
7.0
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Мессия
24 Мессия
драма, триллер, детектив 2020, США
7.0
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Сквозь снег
25 Сквозь снег
драма, фантастика, триллер 2020, США
6.9
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Дивный новый мир
26 Дивный новый мир
драма, фантастика 2020, США
6.8
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Фрейд
27 Фрейд
драма, триллер, детектив 2020, Австрия/Германия
6.8
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Допрос
28 Допрос
драма, криминал 2020, США
6.7
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Великая
29 Великая
драма, комедия, исторический 2020, США
6.7
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Рассказы из Петли
30 Рассказы из Петли
драма, фантастика 2020, США
6.6
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Мисс Скарлет и Герцог
31 Мисс Скарлет и Герцог
драма, криминал, детектив 2020, США
6.5
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Цепляясь за лед
32 Цепляясь за лед
драма, спорт 2020, США
6.5
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С любовью, Виктор
33 С любовью, Виктор
драма, комедия, мелодрама 2020, США
6.4
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Страшные сказки: Город ангелов
34 Страшные сказки: Город ангелов
драма, ужасы, мистика 2020, США
6.4
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Родина: Форт Салем
35 Родина: Форт Салем
драма, боевик, мистика 2020, США
6.3
Оцените
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Родители года
36 Родители года
драма, комедия, семейный 2020, США
6.3
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Письмо королю
37 Письмо королю
драма, приключения, фэнтези 2020, США
6.3
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Как же хорошо...
38 Как же хорошо...
драма, комедия 2020, Великобритания
6.2
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Отмена действия
39 Отмена действия
драма 2020, Мексика
5.5
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Послания из другого мира
40 Послания из другого мира
драма 2020, США
5.4
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Кайфтаун
41 Кайфтаун
драма, криминал 2020, США
5.2
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