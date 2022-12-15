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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Драма 2017

Рейтинг сериалов в жанре драма 2017 года

Энн
1 Энн
драма, семейный, исторический 2017, Канада
8.8
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Озарк
2 Озарк
драма, криминал, триллер 2017, США
8.5
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Нетипичный
3 Нетипичный
драма, комедия, семейный 2017, США
8.5
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Я не робот
4 Я не робот
драма, мелодрама, фантастика 2017, Корея
8.5
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Удивительная миссис Мейзел
5 Удивительная миссис Мейзел
драма, комедия 2017, США
8.4
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Каратель
6 Каратель
драма, боевик, криминал 2017, США
8.4
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Прорвёмся
7 Прорвёмся
драма, мелодрама 2017, Корея
8.3
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Тьма
8 Тьма
драма, фантастика, мистика 2017, США
8.1
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Ривердэйл
9 Ривердэйл
драма, криминал, детектив 2017, США
8.0
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Школа 2017
10 Школа 2017
драма, детектив 2017, Корея
8.0
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Табу
11 Табу
драма, триллер, детектив 2017, Великобритания
8.0
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Хорошая борьба
12 Хорошая борьба
драма 2017, США
7.9
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Вавилон-Берлин
13 Вавилон-Берлин
драма, криминал, триллер 2017, Германия
7.9
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Конец ***го мира
14 Конец ***го мира
драма, комедия 2017, Великобритания
7.9
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Хороший доктор
15 Хороший доктор
драма 2017, США
7.8
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Спецназ
16 Спецназ
драма, боевик, военный 2017, США
7.7
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Джеймстаун
17 Джеймстаун
драма, исторический 2017, Великобритания
7.7
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Хэппи
18 Хэппи
драма, криминал, фэнтези 2017, США
7.7
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Рассказ служанки
19 Рассказ служанки
драма, фантастика 2017, США
7.6
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Американские боги
20 Американские боги
драма, боевик, мистика 2017, США
7.6
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Стальная звезда
21 Стальная звезда
драма, криминал, триллер 2017, Великобритания
7.5
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Мистер Мерседес
22 Мистер Мерседес
драма, криминал, триллер 2017, США
7.5
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Легион
23 Легион
драма, боевик, фантастика 2017, США
7.4
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Грешница
24 Грешница
драма, криминал, триллер 2017, США
7.3
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Спасение
25 Спасение
драма, фантастика, триллер 2017, США
7.3
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В розыске
26 В розыске
драма, боевик, криминал 2017, США
7.3
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Охотник за разумом
27 Охотник за разумом
драма, криминал, триллер 2017, США
7.3
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Гений
28 Гений
драма, исторический 2017, США
7.2
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Большая маленькая ложь
29 Большая маленькая ложь
драма, комедия, детектив 2017, США
7.2
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Железный кулак
30 Железный кулак
драма, криминал, фантастика 2017, США
7.2
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Двойка
31 Двойка
драма, криминал 2017, США
7.1
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Куртизанки
32 Куртизанки
драма, исторический 2017, США
7.1
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Снегопад
33 Снегопад
драма, криминал 2017, США
7.0
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Когти
34 Когти
драма, комедия 2017, США
7.0
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Падение ордена
35 Падение ордена
драма, приключения, исторический 2017, США
7.0
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Лемони Сникет: 33 несчастья
36 Лемони Сникет: 33 несчастья
драма, семейный, ужасы 2017, США
7.0
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Маленькие женщины
37 Маленькие женщины
драма 2017, Великобритания
7.0
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Лжец
38 Лжец
драма, криминал, триллер 2017, Великобритания
6.7
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Династия
39 Династия
драма, семейный, мелодрама 2017, США
6.6
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Жирным шрифтом
40 Жирным шрифтом
драма, мелодрама 2017, США
6.3
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Предания
41 Предания
драма, ужасы, детектив 2017, США
6.3
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Измерение 404
42 Измерение 404
драма, фантастика, детектив 2017, США
6.1
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Черно-белая любовь
43 Черно-белая любовь
драма, криминал, мелодрама 2017, Турция
5.8
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Уважаемые белые люди
44 Уважаемые белые люди
драма, комедия 2017, США
5.7
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Сверхлюди
45 Сверхлюди
драма, боевик, фантастика 2017, США
5.7
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С прицепом
46 С прицепом
драма, комедия, мелодрама 2017, США
5.4
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Звездный путь: Дискавери
47 Звездный путь: Дискавери
драма, приключения, фантастика 2017, США
5.3
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Преступление
48 Преступление
драма, триллер, детектив 2017, Россия
4.5
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Комната 104
49 Комната 104
драма, ужасы, триллер 2017, США
4.2
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