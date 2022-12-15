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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Драма 2016

Рейтинг сериалов в жанре драма 2016 года

Безрассудно влюбленные
1 Безрассудно влюбленные
драма, мелодрама 2016, Корея
8.8
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Сыр в мышеловке
2 Сыр в мышеловке
драма, комедия, мелодрама 2016, Корея
8.8
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Корона
3 Корона
драма, исторический 2016, США
8.7
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Граница
4 Граница
драма, боевик, приключения 2016, США
8.7
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Хроники Шаннары
5 Хроники Шаннары
драма, приключения, фэнтези 2016, США
8.7
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Фея тяжелой атлетики
6 Фея тяжелой атлетики
драма, мелодрама, спорт 2016, Корея
8.7
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Белая ворона
7 Белая ворона
драма, комедия 2016, США
8.6
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Параллельные миры
8 Параллельные миры
драма, мелодрама, триллер 2016, Корея
8.6
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Однажды ночью
9 Однажды ночью
драма, криминал 2016, США
8.6
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Американская история преступлений
10 Американская история преступлений
драма, криминал 2016, США
8.4
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Дрянь
11 Дрянь
драма, комедия 2016, Великобритания
8.4
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Гудини и Дойл
12 Гудини и Дойл
драма, криминал, детектив 2016, Великобритания
8.4
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По волчьим законам
13 По волчьим законам
драма, криминал 2016, США
8.3
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Изгоняющий дьявола
14 Изгоняющий дьявола
драма, ужасы, мистика 2016, США
8.2
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Отряд Хваран
15 Отряд Хваран
драма, мелодрама, исторический 2016, Корея
8.2
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Путешественники
16 Путешественники
драма, боевик, фантастика 2016, США
8.1
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Это мы
17 Это мы
драма, комедия, мелодрама 2016, США
8.0
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Гоблин
18 Гоблин
драма, фэнтези, мелодрама 2016, Корея
8.0
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Мир дикого запада
19 Мир дикого запада
драма, фантастика, вестерн 2016, США
7.9
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Великолепные Медичи
20 Великолепные Медичи
драма, детектив, исторический 2016, Италия
7.9
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Молодой папа
21 Молодой папа
драма, исторический 2016, Италия
7.8
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Ван Хельсинг
22 Ван Хельсинг
драма, боевик, ужасы 2016, США
7.8
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Стартап
23 Стартап
драма, криминал, триллер 2016, США
7.7
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Хэп и Леонард
24 Хэп и Леонард
драма, криминал, триллер 2016, США
7.7
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К-2 Телохранитель
25 К-2 Телохранитель
драма, боевик 2016, Корея
7.7
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ОА
26 ОА
драма, фантастика, детектив 2016, США
7.6
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Корпорация
27 Корпорация
драма, фантастика, триллер 2016, США
7.6
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Мегрэ
28 Мегрэ
драма, криминал, детектив 2016, Великобритания
7.5
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91 день
29 91 день
драма, аниме 2016, Япония
7.5
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Атланта
30 Атланта
драма, комедия, мюзикл 2016, США
7.4
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Вайнона Эрп
31 Вайнона Эрп
драма, ужасы, вестерн 2016, США
7.4
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Легенды завтрашнего дня
32 Легенды завтрашнего дня
драма, боевик, фантастика 2016, США
7.4
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Потомки солнца
33 Потомки солнца
драма, мелодрама 2016, Корея
7.3
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Булл
34 Булл
драма, криминал 2016, США
7.2
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Последний кандидат
35 Последний кандидат
драма, триллер 2016, США
7.2
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Радиоволна
36 Радиоволна
драма, криминал, фантастика 2016, США
7.2
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3%
37 3%
драма, фантастика, триллер 2016, США
7.1
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Полицейский с Рублевки
38 Полицейский с Рублевки
драма, комедия, криминал 2016, Россия
7.1
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Миллиарды
39 Миллиарды
драма, криминал 2016, США
7.0
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Голиаф
40 Голиаф
драма, криминал 2016, США
7.0
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Хорошее поведение
41 Хорошее поведение
драма, криминал 2016, США
7.0
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Люцифер
42 Люцифер
драма, криминал, мистика 2016, США
6.9
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Развод
43 Развод
драма, комедия, мелодрама 2016, США
6.9
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Очень странные дела
44 Очень странные дела
драма, фэнтези, фантастика 2016, США
6.7
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Все к лучшему
45 Все к лучшему
драма, комедия, семейный 2016, США
6.6
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Дарреллы
46 Дарреллы
драма, комедия, семейный 2016, Великобритания
6.6
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Война и мир
47 Война и мир
драма, мелодрама, исторический 2016, Великобритания
6.5
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11.22.63
48 11.22.63
драма, фантастика, детектив 2016, США
6.3
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Сумеречные охотники
49 Сумеречные охотники
драма, фэнтези, мистика 2016, США
6.1
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