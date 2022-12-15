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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Драма 2015

Рейтинг сериалов в жанре драма 2015 года

Доктор Фостер
1 Доктор Фостер
драма 2015, Великобритания
8.8
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Лучше звоните Солу
2 Лучше звоните Солу
драма, криминал 2015, США
8.7
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Я — зомби
3 Я — зомби
драма, криминал, ужасы 2015, США
8.6
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Бюро
4 Бюро
драма 2015, Франция
8.6
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Под прикрытием
5 Под прикрытием
драма, криминал 2015, Канада
8.5
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Метод
6 Метод
драма, криминал, триллер 2015, Россия
8.2
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Полдарк
7 Полдарк
драма, мелодрама 2015, Великобритания
8.1
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Сорвиголова
8 Сорвиголова
драма, боевик, криминал 2015, США
8.0
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Нарко
9 Нарко
драма, боевик, криминал 2015, США
8.0
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Лондонский шпион
10 Лондонский шпион
драма, криминал 2015, Великобритания
8.0
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Бэкстром
11 Бэкстром
драма, комедия, криминал 2015, США
8.0
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12 обезьян
12 12 обезьян
драма, приключения, фантастика 2015, США
7.8
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Последнее королевство
13 Последнее королевство
драма, боевик, исторический 2015, США
7.8
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С Значит Семья
14 С Значит Семья
комедия, драма, анимация 2015, США/Франция/Канада
7.8
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Германия 83/86/89
15 Германия 83/86/89
драма, боевик, триллер 2015, США
7.8
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Между
16 Между
драма, фантастика, детектив 2015, Канада
7.8
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Покажите мне героя
17 Покажите мне героя
драма, криминал, исторический 2015, США
7.8
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Палач
18 Палач
драма, детектив 2015, Россия
7.8
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Медики Чикаго
19 Медики Чикаго
драма 2015, США
7.7
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Она была красоткой
20 Она была красоткой
драма, комедия, мелодрама 2015, Корея
7.7
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Типа счастье
21 Типа счастье
драма, комедия 2015, США
7.6
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Восьмое чувство
22 Восьмое чувство
драма, фантастика, триллер 2015, США
7.5
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Тайны и ложь
23 Тайны и ложь
драма, криминал, триллер 2015, США
7.5
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Мистер Робот
24 Мистер Робот
драма, криминал, триллер 2015, США
7.3
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Патриот
25 Патриот
драма, комедия 2015, США
7.3
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Водолей
26 Водолей
драма, криминал 2015, США
7.3
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Ты, я и конец света
27 Ты, я и конец света
драма, комедия, фантастика 2015, Великобритания/США
7.3
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Волшебники
28 Волшебники
драма, приключения, фэнтези 2015, США
7.3
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Супергерл
29 Супергерл
драма, боевик, фантастика 2015, США
7.1
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Фортитьюд
30 Фортитьюд
драма, фантастика, триллер 2015, Великобритания
7.1
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Сосны
31 Сосны
драма, фантастика, детектив 2015, США
7.0
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Человек в высоком замке
32 Человек в высоком замке
драма, фантастика, триллер 2015, США
6.9
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Бойтесь ходячих мертвецов
33 Бойтесь ходячих мертвецов
драма, боевик, ужасы 2015, США
6.8
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З: начало всего
34 З: начало всего
драма 2015, США
6.8
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Люди
35 Люди
драма, фантастика, триллер 2015, Великобритания/США/Швеция
6.7
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Герои: Возрождение
36 Герои: Возрождение
драма, боевик, фантастика 2015, США
6.6
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