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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Драма 2013

Рейтинг сериалов в жанре драма 2013 года

Острые козырьки
1 Острые козырьки
драма, криминал, исторический 2013, Великобритания
8.9
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Оранжевый — хит сезона
2 Оранжевый — хит сезона
драма, комедия, криминал 2013, США
8.6
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Молодой Морс
3 Молодой Морс
драма, криминал, детектив 2013, Великобритания
8.6
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Рэй Донован
4 Рэй Донован
драма, боевик, криминал 2013, США
8.6
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Убийство на пляже
5 Убийство на пляже
драма, криминал, детектив 2013, Великобритания
8.6
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Банши
6 Банши
драма, боевик, криминал 2013, США
8.6
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Туннель
7 Туннель
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания/Франция
8.4
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Последователи
8 Последователи
драма, криминал, триллер 2013, США
8.4
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Черный список
9 Черный список
драма, криминал, триллер 2013, США
8.3
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Карточный домик
10 Карточный домик
драма, триллер 2013, США
8.3
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Темное дитя
11 Темное дитя
драма, фантастика, триллер 2013, Канада
8.3
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Викинги
12 Викинги
драма, боевик, исторический 2013, Канада
8.2
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Оттепель
13 Оттепель
драма, мелодрама 2013, Россия
8.2
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Нюхач
14 Нюхач
драма, боевик, криминал 2013, Украина
8.0
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Крах
15 Крах
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания
8.0
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Любовницы
16 Любовницы
драма, мелодрама 2013, США
8.0
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Утопия
17 Утопия
драма, фантастика, триллер 2013, Великобритания
8.0
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Древние
18 Древние
драма, мелодрама, мистика 2013, США
7.8
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Коварные горничные
19 Коварные горничные
драма, криминал 2013, США
7.7
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Императрица Ки
20 Императрица Ки
драма, мелодрама, исторический 2013, Корея
7.7
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Царство
21 Царство
драма, мелодрама, исторический 2013, США
7.6
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Сонная Лощина
22 Сонная Лощина
драма, детектив, мистика 2013, США
7.5
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Мост
23 Мост
драма, криминал, триллер 2013, США
7.5
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В ожидании солнца
24 В ожидании солнца
драма, семейный 2013, Турция
7.5
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Почти человек
25 Почти человек
драма, криминал, фантастика 2013, США
7.4
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Американцы
26 Американцы
драма 2013, США
7.2
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Хемлок Гроув
27 Хемлок Гроув
драма, ужасы, триллер 2013, США
7.0
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Во плоти
28 Во плоти
драма, ужасы, мистика 2013, Великобритания
6.9
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Под куполом
29 Под куполом
драма, фантастика, триллер 2013, США
6.5
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Ганнибал
30 Ганнибал
драма, криминал, ужасы 2013, США
6.4
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Мотель Бейтса
31 Мотель Бейтса
драма, ужасы, триллер 2013, США
5.1
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