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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Драма 2012

Рейтинг сериалов в жанре драма 2012 года

По долгу службы
1 По долгу службы
драма, криминал, триллер 2012, Великобритания
8.8
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Пустая корона
2 Пустая корона
драма, исторический 2012, Великобритания
8.8
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Вызовите акушерку
3 Вызовите акушерку
драма 2012, Великобритания
8.7
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Улица потрошителя
4 Улица потрошителя
драма, криминал, детектив 2012, Великобритания
8.5
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Обитель лжи
5 Обитель лжи
драма, комедия 2012, США
8.1
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Записки юного врача
6 Записки юного врача
драма, комедия 2012, Великобритания
8.1
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В надежде на спасение
7 В надежде на спасение
драма, фэнтези 2012, Канада
7.9
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Элементарно
8 Элементарно
драма, криминал, детектив 2012, США
7.8
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Девочки
9 Девочки
драма, мелодрама 2012, США
7.7
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Предчувствие
10 Предчувствие
драма, криминал 2012, США
7.7
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Чикаго в огне
11 Чикаго в огне
драма, боевик 2012, США
7.5
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Стрела
12 Стрела
драма, боевик, фантастика 2012, США
7.4
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Мужчины в деле
13 Мужчины в деле
драма, комедия 2012, США
6.9
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Река
14 Река
драма, ужасы, мистика 2012, США
6.6
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