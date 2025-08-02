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Рейтинг сериалов в жанре детектив 2024 года

Большой потенциал
1 Большой потенциал
драма, криминал, детектив 2024, США
9.9
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Нерожденная
2 Нерожденная
детектив, мистика 2024, Россия
9.9
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Тень Чикатило
3 Тень Чикатило
триллер, детектив 2024, Россия
9.7
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Участок № 13
4 Участок № 13
детектив 2024, Россия
9.7
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Черное солнце
5 Черное солнце
детектив 2024, Россия
9.7
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В тени больших чисел
6 В тени больших чисел
детектив, мелодрама 2024, Россия
9.6
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