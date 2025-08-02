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Рейтинг сериалов в жанре детектив 2022 года

Оффлайн
1 Оффлайн
триллер, детектив, драма 2022, Россия
9.8
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Формула преступления
2 Формула преступления
детектив, мелодрама, исторический 2022, Россия
9.7
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Уэнсдэй
3 Уэнсдэй
комедия, детектив, фэнтези 2022, США
8.9
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Сны
4 Сны
детектив, мистика 2022, Россия
7.3
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