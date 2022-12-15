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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Детектив 2019

Рейтинг сериалов в жанре детектив 2019 года

Мертв для меня
1 Мертв для меня
драма, криминал, детектив 2019, США
7.9
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Вистинг
2 Вистинг
криминал, триллер, детектив 2019, Норвегия
7.7
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Проект «Синяя книга»
3 Проект «Синяя книга»
драма, фантастика, детектив 2019, США
7.5
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Бесконечный поезд
4 Бесконечный поезд
приключения, фэнтези, детектив, анимация 2019, США
7.3
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Нэнси Дрю
5 Нэнси Дрю
драма, криминал, детектив 2019, США
6.9
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Преступник: Великобритания
6 Преступник: Великобритания
драма, криминал, детектив 2019, Великобритания
6.7
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Убийство по Фрейду
7 Убийство по Фрейду
драма, криминал, детектив 2019, Великобритания
6.6
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Имя мне ночь
8 Имя мне ночь
драма, детектив 2019, США
6.6
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Гранд Отель
9 Гранд Отель
драма, криминал, детектив 2019, США
6.5
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Общество
10 Общество
драма, фантастика, детектив 2019, США
6.2
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