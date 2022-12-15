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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Детектив 2017

Рейтинг сериалов в жанре детектив 2017 года

Ривердэйл
1 Ривердэйл
драма, криминал, детектив 2017, США
8.0
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Школа 2017
2 Школа 2017
драма, детектив 2017, Корея
8.0
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Табу
3 Табу
драма, триллер, детектив 2017, Великобритания
8.0
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Большая маленькая ложь
4 Большая маленькая ложь
драма, комедия, детектив 2017, США
7.2
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Предания
5 Предания
драма, ужасы, детектив 2017, США
6.3
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Измерение 404
6 Измерение 404
драма, фантастика, детектив 2017, США
6.1
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Преступление
7 Преступление
драма, триллер, детектив 2017, Россия
4.5
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