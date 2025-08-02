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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Криминал 2024

Рейтинг сериалов в жанре криминал 2024 года

Большой потенциал
1 Большой потенциал
драма, криминал, детектив 2024, США
9.9
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Пингвин
2 Пингвин
драма, криминал 2024, США
9.8
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Горький 53
3 Горький 53
криминал 2024, Россия
9.4
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Лихие
4 Лихие
криминал, драма 2024, Россия
7.5
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