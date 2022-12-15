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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Криминал 2019

Рейтинг сериалов в жанре криминал 2019 года

Город на холме
1 Город на холме
драма, криминал, триллер 2019, США
9.2
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Пенниуорт
2 Пенниуорт
драма, боевик, криминал 2019, США
8.0
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Мертв для меня
3 Мертв для меня
драма, криминал, детектив 2019, США
7.9
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Крестный отец Гарлема
4 Крестный отец Гарлема
драма, криминал 2019, США
7.8
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Вистинг
5 Вистинг
криминал, триллер, детектив 2019, Норвегия
7.7
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Пришельцы из прошлого
6 Пришельцы из прошлого
драма, криминал, фантастика 2019, Норвегия
7.7
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Не пытайтесь это повторить
7 Не пытайтесь это повторить
драма, комедия, криминал 2019, Германия
7.7
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Академия смерти
8 Академия смерти
драма, боевик, криминал 2019, США
7.7
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Блудный сын
9 Блудный сын
драма, криминал 2019, США
7.6
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Харли Квинн
10 Харли Квинн
комедия, боевик, криминал 2019, США
7.5
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Воин
11 Воин
драма, боевик, криминал 2019, США
7.5
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Коронер
12 Коронер
драма, криминал 2019, Канада
7.4
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Почему женщины убивают
13 Почему женщины убивают
драма, комедия, криминал 2019, США
7.2
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Дублинские убийства
14 Дублинские убийства
драма, криминал, триллер 2019, Великобритания
7.1
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Эйфория
15 Эйфория
драма, криминал, триллер 2019, США
6.9
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Нэнси Дрю
16 Нэнси Дрю
драма, криминал, детектив 2019, США
6.9
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Джетт
17 Джетт
драма, боевик, криминал 2019, США
6.9
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По правде говоря
18 По правде говоря
драма, криминал, триллер 2019, США
6.7
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Преступник: Великобритания
19 Преступник: Великобритания
драма, криминал, детектив 2019, Великобритания
6.7
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Во тьме
20 Во тьме
драма, комедия, криминал 2019, США
6.6
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Убийство по Фрейду
21 Убийство по Фрейду
драма, криминал, детектив 2019, Великобритания
6.6
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Стамптаун
22 Стамптаун
драма, криминал 2019, США
6.5
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Гранд Отель
23 Гранд Отель
драма, криминал, детектив 2019, США
6.5
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Притворство
24 Притворство
драма, криминал 2019, США
5.7
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Бэтвумен
25 Бэтвумен
драма, криминал, фантастика 2019, США
5.6
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