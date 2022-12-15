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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Криминал 2018

Рейтинг сериалов в жанре криминал 2018 года

Видоизмененный углерод
1 Видоизмененный углерод
драма, криминал, фантастика 2018, США
8.4
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Телохранитель министра
2 Телохранитель министра
драма, криминал, триллер 2018, Великобритания
8.3
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Убивая Еву
3 Убивая Еву
драма, криминал, триллер 2018, США
8.2
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Доктор Хэрроу
4 Доктор Хэрроу
драма, криминал 2018, Австралия
8.1
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МакМафия
5 МакМафия
драма, криминал, триллер 2018, Великобритания
8.1
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Новичок
6 Новичок
драма, криминал 2018, США
8.0
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Барри
7 Барри
драма, комедия, криминал 2018, США
7.7
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Элита
8 Элита
драма, криминал, детектив 2018, США
7.7
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Нарко: Мексика
9 Нарко: Мексика
драма, боевик, криминал 2018, США
7.7
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Правда о деле Гарри Квеберта
10 Правда о деле Гарри Квеберта
драма, криминал 2018, Великобритания
7.6
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911 служба спасения
11 911 служба спасения
драма, боевик, криминал 2018, США
7.5
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Майянцы
12 Майянцы
драма, криминал, триллер 2018, США
7.5
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Хорошие девчонки
13 Хорошие девчонки
драма, комедия, криминал 2018, США
7.3
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ФБР
14 ФБР
драма, криминал 2018, США
7.2
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Инстинкт
15 Инстинкт
драма, криминал 2018, США
7.2
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Дикая-дикая страна
16 Дикая-дикая страна
криминал, исторический 2018, США
7.2
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Решала
17 Решала
драма, комедия, криминал 2018, США
7.1
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Трагедия в Уэйко
18 Трагедия в Уэйко
драма, боевик, криминал 2018, США
7.1
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Полиция Парадайз
19 Полиция Парадайз
комедия, криминал, анимация 2018, США
7.0
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Алиенист
20 Алиенист
драма, криминал, триллер 2018, США
7.0
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Частный детектив Магнум
21 Частный детектив Магнум
драма, боевик, криминал 2018, США
6.9
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У меня на районе
22 У меня на районе
драма, комедия, криминал 2018, США
6.8
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Паранормальный Веллингтон
23 Паранормальный Веллингтон
комедия, криминал, ужасы 2018, Новая Зеландия
6.2
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Черная молния
24 Черная молния
драма, криминал, фантастика 2018, США
6.1
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Клятва
25 Клятва
драма, боевик, криминал 2018, США
6.1
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Траст
26 Траст
драма, криминал 2018, США
6.1
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Грязный Джон
27 Грязный Джон
драма, криминал, триллер 2018, США
5.8
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