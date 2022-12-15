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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Криминал 2016

Рейтинг сериалов в жанре криминал 2016 года

Однажды ночью
1 Однажды ночью
драма, криминал 2016, США
8.6
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Американская история преступлений
2 Американская история преступлений
драма, криминал 2016, США
8.4
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Гудини и Дойл
3 Гудини и Дойл
драма, криминал, детектив 2016, Великобритания
8.4
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По волчьим законам
4 По волчьим законам
драма, криминал 2016, США
8.3
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Люк Кейдж
5 Люк Кейдж
боевик, криминал, фантастика 2016, США
7.9
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Стартап
6 Стартап
драма, криминал, триллер 2016, США
7.7
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Хэп и Леонард
7 Хэп и Леонард
драма, криминал, триллер 2016, США
7.7
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Мегрэ
8 Мегрэ
драма, криминал, детектив 2016, Великобритания
7.5
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Булл
9 Булл
драма, криминал 2016, США
7.2
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Радиоволна
10 Радиоволна
драма, криминал, фантастика 2016, США
7.2
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Полицейский с Рублевки
11 Полицейский с Рублевки
драма, комедия, криминал 2016, Россия
7.1
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Миллиарды
12 Миллиарды
драма, криминал 2016, США
7.0
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Голиаф
13 Голиаф
драма, криминал 2016, США
7.0
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Хорошее поведение
14 Хорошее поведение
драма, криминал 2016, США
7.0
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Люцифер
15 Люцифер
драма, криминал, мистика 2016, США
6.9
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