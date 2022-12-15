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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Криминал 2015

Рейтинг сериалов в жанре криминал 2015 года

Лучше звоните Солу
1 Лучше звоните Солу
драма, криминал 2015, США
8.7
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Я — зомби
2 Я — зомби
драма, криминал, ужасы 2015, США
8.6
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Под прикрытием
3 Под прикрытием
драма, криминал 2015, Канада
8.5
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Джессика Джонс
4 Джессика Джонс
боевик, криминал, фантастика 2015, США
8.4
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Метод
5 Метод
драма, криминал, триллер 2015, Россия
8.2
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Сорвиголова
6 Сорвиголова
драма, боевик, криминал 2015, США
8.0
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Нарко
7 Нарко
драма, боевик, криминал 2015, США
8.0
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Лондонский шпион
8 Лондонский шпион
драма, криминал 2015, Великобритания
8.0
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Бэкстром
9 Бэкстром
драма, комедия, криминал 2015, США
8.0
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Покажите мне героя
10 Покажите мне героя
драма, криминал, исторический 2015, США
7.8
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Тайны и ложь
11 Тайны и ложь
драма, криминал, триллер 2015, США
7.5
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Мистер Робот
12 Мистер Робот
драма, криминал, триллер 2015, США
7.3
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Водолей
13 Водолей
драма, криминал 2015, США
7.3
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