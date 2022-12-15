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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Криминал 2013

Рейтинг сериалов в жанре криминал 2013 года

Острые козырьки
1 Острые козырьки
драма, криминал, исторический 2013, Великобритания
8.9
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Оранжевый — хит сезона
2 Оранжевый — хит сезона
драма, комедия, криминал 2013, США
8.6
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Молодой Морс
3 Молодой Морс
драма, криминал, детектив 2013, Великобритания
8.6
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Рэй Донован
4 Рэй Донован
драма, боевик, криминал 2013, США
8.6
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Убийство на пляже
5 Убийство на пляже
драма, криминал, детектив 2013, Великобритания
8.6
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Банши
6 Банши
драма, боевик, криминал 2013, США
8.6
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Туннель
7 Туннель
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания/Франция
8.4
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Последователи
8 Последователи
драма, криминал, триллер 2013, США
8.4
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Бруклин 9-9
9 Бруклин 9-9
комедия, боевик, криминал 2013, США
8.3
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Черный список
10 Черный список
драма, криминал, триллер 2013, США
8.3
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Нюхач
11 Нюхач
драма, боевик, криминал 2013, Украина
8.0
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Крах
12 Крах
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания
8.0
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Коварные горничные
13 Коварные горничные
драма, криминал 2013, США
7.7
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Мост
14 Мост
драма, криминал, триллер 2013, США
7.5
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Почти человек
15 Почти человек
драма, криминал, фантастика 2013, США
7.4
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Ганнибал
16 Ганнибал
драма, криминал, ужасы 2013, США
6.4
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