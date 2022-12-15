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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Криминал 2012

Рейтинг сериалов в жанре криминал 2012 года

По долгу службы
1 По долгу службы
драма, криминал, триллер 2012, Великобритания
8.8
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Улица потрошителя
2 Улица потрошителя
драма, криминал, детектив 2012, Великобритания
8.5
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Элементарно
3 Элементарно
драма, криминал, детектив 2012, США
7.8
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Предчувствие
4 Предчувствие
драма, криминал 2012, США
7.7
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