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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Криминал 2011

Рейтинг сериалов в жанре криминал 2011 года

В поле зрения
1 В поле зрения
боевик, криминал, фантастика 2011, США
8.9
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Гримм
2 Гримм
драма, криминал, мистика 2011, США
8.6
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Убийство
3 Убийство
драма, криминал, триллер 2011, США
8.3
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Смерть в раю
4 Смерть в раю
драма, криминал, детектив, комедия 2011, Великобритания/Франция/США
8.2
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Мост
5 Мост
драма, криминал, триллер 2011, Швеция
8.1
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Следствие по телу
6 Следствие по телу
драма, криминал 2011, США
7.9
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Босс
7 Босс
драма, криминал 2011, США
7.8
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Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого
8 Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого
драма, криминал, детектив 2011, США
7.3
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Бесстыжие
9 Бесстыжие
драма, комедия, криминал 2011, США
7.3
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