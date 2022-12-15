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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Криминал 2008

Рейтинг сериалов в жанре криминал 2008 года

Менталист
1 Менталист
драма, криминал, детектив 2008, США
8.6
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Расследования Мердока
2 Расследования Мердока
драма, криминал, детектив 2008, Канада
8.3
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Во все тяжкие
3 Во все тяжкие
драма, криминал, триллер 2008, США
8.1
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Сыны анархии
4 Сыны анархии
драма, боевик, криминал 2008, США
7.2
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